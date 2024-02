Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul regelui Charles al III-lea „a fost detectat la timp”, a spus marti prim-ministrul britanic, Rishi Sunak. Acesta s-a declarat optimist in privinta evolutiei medicale a regelui. El a adaugat ca va ramane in stransa legatura cu monarhul pentru a gestiona chestiunile administrative ale tarii, relateaza…

- Pamela Anderson a luat decizia de a renunța la farduri. Spune ca vrea „sa se intoarca la persoana care a fost inainte de a veni in California” „Prefer sa am fața goala in aceste zile. Ma recunosc din nou și am mai multa incredere ca niciodata. Nu vreau sa incerc sa arat mai tanara. Vreau sa pozez…

- Sofia Vergara, in varsta de 51 de ani, a vorbit deschis despre viața sa personala și despre divorțul de Joe Manganiello, exprimand public motivele care au stat la baza acestei decizii. Vedeta a povestit cat de pregatita este sa devina bunica, dar și ce așteptari are de la viitorul iubit. Sofia Vergara…

- Anastasia Soare a sarbatorit cu mare fast implinirea celor 67 de ani. Ca in fiecare an, de altfel, "Regina Sprancenelor" a dat o petrecere memorabila in luxoasa vila pe care o deține in Beverly Hills. Iata cum arata cunoscuta vedeta de la Hollywood!

- David Popovici și-a donat medalia mondiala de aur de la Budapesta 2022 din proba de 200 m liber și le-a putut oferi fundițele confecționate din ea in cadrul unui eveniment incarcat de emoție celor care au caștigat lupta cu cancerul. David Popovici e obișnuit cu festivitațile de premiere, cu acele secunde…

- Primul soț a batut-o atat de tare, ca nu o cunoștea nici mama sa, iar cel de-ai dolea a parasit-o la scurt timp dupa ce a aflat ca are cancer. Este istoria infioratoare a unei moldovence, care a avut parte de foarte multa suferința in prima casnicie, dar și in cea de a doua, cand abia incepuse sa se…

- Un procent de 56% din angajați planuiesc sa-și schimbe jobul in 2024, principalele cauze fiind salariul prea mic, lipsa oportunitaților de promovare in compania pentru care lucreaza in prezent sau faptul ca muncesc intr-un mediu pe care il considera toxic, arata un sondaj al platformei eJobs.Un procent…

- Sondaj eJobs: 56% dintre angajații participanți planuiesc sa-și schimbe jobul in 202456% dintre participanții la un sondaj recent spun ca, pentru 2024, au in plan o schimbare de job. 17% sunt indeciși din acest punct de vedere, iar 27% sunt mulțumiți de locul in care lucreaza in prezent și nu se…