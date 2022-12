Canalizarea din Jackson se sparge din cauza frigului şi-i lasă fără apă pe locutorii capitalei statului american Mississippi Scurgeri – dintre care unele nu au fost localizate – au scazut presiunea in retea si au paralizat distribuirea apei intr-o mare parte a acestui oras cu 150.000 de locuitori – dintre care 80% dunt afroamericani. Autoritatile au indemnat la fierberea apei, acolo unde mai cuge, si au declarat o stare de urgenta la nivel local. Primarul Antar Lumumba a recunoscut marti, intr-o conferinta de presa, ca se confrunta cu ”cel mai rau scenariu”. ”Trebuie sa ne descurcam cu un sistem vechi si defect, care continua sa ne faca probleme dupa probleme”, a declarat edilul, care a recunoscut ”lehamitea” celor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

