Stiri pe aceeasi tema

- Canada a interzis folosirea aplicatiei chineze de socializare TikTok pe toate dispozitivele mobile guvernului, incepand de marti, a relatat luni National Post, citand comunicarea oficiala trimisa angajatilor guvernului federal, transmite Reuters. Decizia a fost luata de directorul pentru informatii…

- Canada a interzis folosirea aplicatiei chineze de socializare TikTok pe toate dispozitivele mobile guvernului, incepand de marti, a relatat luni National Post, citand comunicarea oficiala trimisa angajatilor guvernului federal, transmite Reuters. Decizia a fost luata de directorul pentru informatii…

- Taiwanul promite cate 165 de dolari pentru a-i determina pe oameni sa-și petreaca vacanța in statul din estul Asiei, potrivit CNN . Premierul Chen Chien-jen a anunțat joi, 23 februarie, ca guvernul iși propune sa atraga șase milioane de turiști in 2023, sa dubleze aceasta cifra in 2024 și sa ținteasca…

- O sfera metalica mare, care a esuat pe un tarm din Japonia, i-a lasat perplecsi pe localnici si a declansat o avalansa de speculatii, relateaza BBC. Autoritatile nu pot spune inca ce este - nici macar politia sau echipa de genisti trimisa sa investigheze nu a avut un raspuns. Ceea ce se stie este ca…

- Un “obiect neidentificat” a fost doborat, duminica, deasupra lacului Huron, au anuntat oficiali americani. Este al treilea obiect doborat in aceasta saptamana, dupa cele din Alaska si Canada, relateaza AP. Un oficial american a declarat pentru Reuters, sub protectia anonimatului, ca obiectul avea un…

- China indeamna joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa adopte o pozitie ”dreapta” cu privire la covid-19, dupa ce OMS a criticat Beijingul din cauza ca defineste ”prea stramt” decesele din cauza noului coronavirus, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Incepand din noiembrie 2023, cetațenii statelor extra-comunitare ce nu aveau nevoie de viza pentru a intra in UE vor trebui sa aplice pentru ETIAS (European Travel Information and Authorization System) – și sa plateasca. Incepand cu 2023, Comisia Europeana va lansa un sistem electronic de autorizare…

- Locuitorii din Hong Kong s-au declarat marți (13 decembrie) mulțumiți de decizia guvernului ce a hotarat relaxarea in continuare a masurilor și restricțiilor COVID-19, renunțand la o aplicație mobila obligatorie COVID-19 și ușurand controlul mișcarilor pentru calatorii internaționali. Mișcarea guvernului…