Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dupa ce a realizat baremul in proba de 100 de metri liber, sambata, la Campionatele Nationale in bazin de 50 de metri, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- Dupa ce a obținut 4 medalii in primele zile, David Popovici (18 ani) concureaza din nou la Campionatele Naționale de Natație, de la Otopeni. Azi va intra in bazin pentru proba de 100 de metri liber. Finalele din fiecare zi, care incep la ora 18:00, sunt transmise live pe GSP.ro și televizate de TVR…

- Dublul campion european si mondial David Popovici a castigat titlul in proba de 400 metri liber, vineri, in ziua a treia a Campionatelor Nationale de inot in bazin de 50 m, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- David Popovici (18 ani) concureaza din nou azi, in a treia zi a Campionatelor Naționale de Natație, de la Otopeni. Pana acum, are 3 medalii de aur. Finalele din fiecare zi, care incep la ora 18:00, sunt transmise live pe GSP.ro și televizate de TVR 1. Dupa medaliile de la 50 metri liber, 50 metri spate…

- Dublul campion european si mondial David Popovici a castigat titlul in proba de 50 m fluture, cu nou record national, joi, in ziua a doua a Campionatelor Nationale de inot in bazin de 50 m, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni, relateaza Agerpres.

- Dublul campion european si mondial David Popovici a castigat titlul in proba de 50 m fluture, cu nou record national, joi, in ziua a doua a Campionatelor Nationale de inot in bazin de 50 m, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- Campionul european si mondial David Popovici a cucerit titlurile nationale in probe de 50 m liber si 100 m spate, miercuri, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin de 50 de metri, la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni, scrie digi24.ro.

- Campionul european si mondial David Popovici a cucerit titlurile nationale in probe de 50 m liber si 100 m spate, miercuri, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin de 50 de metri, la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.