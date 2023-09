Cea de-a 4-a etapa a Campionatului Național de Drift – RoDrift a avut loc in acest weekend in Piața Constituției din București. La start au fost prezenți peste 70 de piloți din 6 țari, printre care și juniori intre 16 și 21 de ani. Cel mai mare talent din driftul romanesc, Gabi Imre Jr (16 ani), a participat și el. De data aceasta, Gabi și-a intrerupt șirul de 5 clasari consecutive pe locul 1 in calificari, reușind doar un loc 6, dar ramanand pe 1 intre juniori. Speranța driftului romanesc are deja trei titluri de vice campion național și unul de campion. RoDrift a beneficiat de o organizare impecabila,…