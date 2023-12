Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a declarat, intr-un interviu pentru European Aquatics, ca este entuziasmat inaintea Campionatului European in bazin scurt de la Otopeni, el precizand ca isi doreste ca el si ceilalti concurenti sa faca spectacol, scrie news.ro."Cel mai important lucru este sa facem spectacol, astfel…

- Presedintele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, Camelia Potec, si secretarul general Matei Giurcaneanu au prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, medaliile si mascota Campionatului European de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori, de la Otopeni.“Romania va gazdui editia…

- David Popovici a castigat, sambata, medalia de bronz in proba de 100 m mixt din cadrul Campionatului National in bazin de 25 de metri, competitie care are loc la Otopeni.Popovici, legitimat la CS Dinamo, a incheiat proba cu timpul 54.58.Aurul i-a revenit lui Patrick Sebastian Dinu (54.17), iar pe locul…

- David Popovici a castigat, vineri, medalia de aur in proba de 200 m liber din cadrul Campionatului National in bazin de 25 de metri, competitie care are loc la Otopeni.Popovici, legitimat la CS Dinamo, a incheiat proba intr-un minut, 43 de secunde si o sutime, potrivit news.ro. Pe locul doi…

- David Popovici a castigat o prima medalie de aur la Campionatul National in bazin de 25 de metri de la Otopeni. El s-a impus la 100 de metri liber, conform CS Dinamo. Elevul antrenorului Adrian Radulescu va aborda cate o proba in fiecare zi din cele patru de concurs, astfel: 100 m liber (joi),…

- David Popovici a castigat o prima medalie de aur la Campionatul National in bazin de 25 de metri de la Otopeni. El s-a impus la 100 de metri liber, conform CS Dinamo.Elevul antrenorului Adrian Radulescu va aborda cate o proba in fiecare zi din cele patru de concurs, astfel: 100 m liber (joi), 200…

- Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern organizeaza de joi și pana duminica, in perioada 9-12 noiembrie 2023, intrecerile Campionatului Național de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori, tineret și juniori. Competiția va fi gazduita de Complexul Sportiv de Natație din Otopeni și reprezinta…

- David Popovici va lua startul in patru probe la Campionatul National in bazin de 25 de metri de la Otopeni, competitie care se desfasoara in perioada 9-12 noiembrie 2023, a anuntat CS Dinamo, potrivit news.ro.Elevul antrenorului Adrian Radulescu va aborda cate o proba in fiecare zi din cele patru…