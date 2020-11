Stiri pe aceeasi tema

- "Dragi prieteni, Da, inregistram cifre ingrijoratoare, iar in tot acest timp inca incercam sa ii convingem pe unii sau pe alții de existența virusului, mai ales pe cei care cred ca din aceasta polemica puncteaza electoral. S-au format tabere și suntem blamați sau aprobați. Sunt dezbateri…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 74.220 teste, dintre care 677 teste in data…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ► In cele 7 centre locale din județul Brașov de testare COVID-19 s-au prelucrat 70.290 teste, dintre care 185 teste in data…

- Ziarul Unirea Nou record de pacienți COVID la Terapie Intensiva: 768 de persoane, in stare grava. 65 de oameni infectați cu noul coronavirus au murit , in ultimele 24 de ore Nou record de pacienți COVID la Terapie Intensiva: 768 de persoane, in stare grava. 65 de oameni infectați cu noul coronavirus…

- Am vazut azi, 24.09.20, in presa aservita primarului informația legata de imbolnavirea cu Covid a socrilor mei. In aceasta perioada, pe langa socrii mei, s-au imbolnavit de Covid-19 zeci de mii de persoane din țara, dar numele lor n-a fost facut public. In Maramureș au fost peste 1800 de persoane infectate…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, s-a incurcat miercuri, in timpul unui eveniment de campanie in statul Michigan, si a declarat ca 6.000 de militari au murit de coronavirus, cand de fapt cifra reala este de sapte, transmite joi EFE.Un membru al echipei de campanie a recunoscut…

- Barbatul a ajuns joi la unitatea medicala unde trebuia intubat imediat, doar ca la Sectia de Terapie Intensiva nu era niciun pat liber. Pana la urma s-a oferit un loc dupa ce starea unuia din pacientii internati aici s-a imbunatatit si a permis mutarea lui pe o alta sectie. Din pacate, tatal…

- Președintele partidului Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat pe Facebook ca se va testa pentru COVID-19 dupa ce candidatul Pro Romania la președenți Consiliului Județean Bacau, Aurelia Țaga, a fost diagnosticata cu COVID-19. Pana la aflarea rezultatului, Victor Ponta nu va mai participa la acțiuni de…