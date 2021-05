Stiri pe aceeasi tema

- 80 de motocicliști au participat joi seara la un mars pe strazile municipiului Arad, pentru a susține campania de vaccinare anti-COVID-19. Motocicliștii au ajuns și la centrul de vaccinare in mașina, unde cei care nu erau deja imunizati au primit prima doza de ser Pfizer. Campania a fost organizata…

- French multinational pharmaceutical company, Sanofi said on Monday it will fill and pack millions of Moderna COVID-19 vaccines from September in an effort to help meet the demand for the U.S. drugmaker’s shots, according to Reuters. Sanofi said it would help supply up to 200 million doses of Moderna’s…

- Centrul de vaccinare de la Spitalul Judetean Timisoara functioneaza non-stop, in prima noapte fiind imunizate 14 persoane. Cei care doresc sa se vaccineze se pot programa și pe timpul nopții la Spitalul Județean Timișoara. Personalul medical administreaza doar serul Pfizer. Centrul de vaccinare non-stop…

- 434 de centre de vaccinare anti-Covid 19 din cele 698 de centre ce au liste de așteptare la programari nu au notificat nicio persoana care vrea sa se vaccineze, deoarece nu au primit nicio doza de vaccin din niciunul dintre cele trei seruri folosite in țara noastra – Pfizer, Moderna și AstraZeneca.…

- Primul centru de vaccinare deschis non-stop din Romania va fi amplasat in incinta Spitalului Judetean Timisoara. Managerul Spitalului, dr Raul Patrascu, a anuntat, ca acesta ar trebui sa devina operațional din data de 23 martie. Activitatea centrului este gandita sa se realizele pe opt ture. Vor fi…

- Comitetul Național de Coordoonare a Activitaților privind vaccinarea impotriva Covid-19 a pus la dispoziție ultimele date privind programarile pentru vaccinare. De sambata, 27 februarie, de cand platforma a fost deschisa pentru persoanele cu boli cronice de peste 65 de ani, ritmul de programari a crescut…

- In acesata dimineața s-a dat startul pentru programari in platforma și pentru cel de-al treilea vaccin impotriva Covid-19, AstraZeneca. Coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca din 10 februarie se deschide posibilitatea de programare in platforma pentru…

- Dozele de vaccin de la Pfizer au ajuns cu intarziere de o zi in țara noastra, in condițiile in care saptamana aceasta se anunța ca fiind cea mai grea de la debutul campaniei de vaccinare. Asta, pentru ca, acum trei saptamani, autoritațile au vaccinat, in medie, peste 30.000 de persoane in fiecare zi,…