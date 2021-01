Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat ca duminica, in prima zi a campaniei, au fost vaccinate aproape 1.000 de cadre medicale.”In acest moment, 27 decembrie, ora 18.00, numarul total de cadre medicale din cele 10 spitale carora li s-a administrat…

- Astazi, 27 decembrie ac, a inceput campania de vaccinare in Romania. Debutul campaniei a fost marcat in aceasta dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“ din capitala. Prima persoana vaccinata a fost Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale…

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 incepe duminica, 27 decembrie, in Romania, in toate cele 10 spitale de boli infecțioase aflate in prima linie in lupta cu SARS-Cov2. Prima persoana a fost deja vaccinata, la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”.

- Mihaela Anghel, o asistenta medicala de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș va fi prima persoana vaccinata impotriva Covid-19 din Romania. Anunțul a fost facut de autoritați in aceasta dimineața.Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale…

- Dozele de vaccin din prima transa ‘simbolica’ vor fi alocate pentru vaccinarea personalului medical din cele 10 unitati medicale de faza I, informeaza, vineri, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, luand…

- Pana in prezent au fost identificate un numar de 302 centre de vaccinare anti-COVID in unitati sanitare pentru demararea campaniei de imunizare a personalului medical, anunța Ministerul Sanatatii.

- Vaccinul anticoronavirus a iscat deja discuții aprinse inca inainte sa apara și sa inceapa sa fie utilizat, iar pentru cei sceptici Raed Arafat s-a aratat dispus sa se vaccineze in direct, relateaza Observator News. Șeful DSU a spus ca gestul sau ar putea sa convinga și pe alții sa se vaccineze.Raed…

- Membrii Sanitas au ieșit marți in Piața Victoriei, din București, sa ceara plata salariilor restante și deblocarea posturilor, pentru a se rezolva problema epuizarii cadrelor medicale. Președintele Sanitas reclama lipsa de comunicare dintre guvernanți și reprezentanții cadrelor medicale din Romania. Președintele…