Proaspat ras si pomadat, cu parul canit, dat cu briantina, cu carare la mijloc, si o mustacioara proustiana, canita si ea, imbracat intr-un costum elegant, de culoare gri inchis, cu revere largi, cravata in dungi late, usor metalizata si vesta asortata la decor, Walter fuma un trabuc, invartind un Colt Single in mana dreapta. Parea mult mai tanar decat era in realitate. Chipul ii era obosit, trist, usor tumefiat, iar ochii a (...)