Votul final in motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, va fi exprimat miercuri, 17 februarie, in plenul Camerei Deputatilor.Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura, anunța Agerpres.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba cu votul majoritatii deputatilor prezenti.Procedural, o motiune simpla impotriva unui ministru nu are efect juridic si, chiar daca este adoptata de Parlament, acesta nu este automat demis.Motiunea simpla intitulata „Incompetenta si lipsa de asumare ucid! Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea…