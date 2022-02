Proiectul de lege adoptat, miercuri, in Camera Deputaților prevede ca asiguratul, care are in ingrijire un pacient bolnav de cancer in varsta de peste 18 ani, beneficiaza de concediu și de indemnizație. Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional. Legislația in vigoare stipuleaza aceste drepturi doar pentru ingrijirea unui copil cu afecțiuni oncologice. In proiect se prevede: “Beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice in varsta de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, il insoteste pe acesta la…