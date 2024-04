Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile juridice si economice din Camera Deputatilor si Senat au avizat favorabil, luni, candidatii propusi de PSD, PNL, UDMR si premier cele șapte posturi vacante din plenul Consiliului Concurentei. Candidaturile propuse de AUR si USR au fost respinse.

- Intr-un moment tensionat, un proiect de lege depus de deputatul PNL, Gabriel Andronache, ar urma sa deschida calea filarii legale a romanilor la cererea Ministerului de Interne. Legea, care a provocat un val de controverse, a trecut deja de comisiile de aparare și administrație din Camera Deputaților…

- Unul dintre cei mai mari fermieri de la noi, cu cateva zeci de mii de hectare de teren lucrate, iși diversifica afacerile, intrand pe un nou segment de piața: apa minerala. Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Prime Capital Invest SRL și grupul din care fac parte Agro-Chirnogi SA…

- Legea modifica legea concurentei 21/1996 si proiectul a fost initiat de un grup de parlamentari PSD in octombrie 2017, adoptata de Senat, in calitate de for decizional, in luna iunie a anului 2020. Actul normativ a fost sesizat la CCR, insa judecatorii Curtii au respins obiectiunile de neconstitutionalitate…

- Un document oficial al Ministerului Finanțelor, condus de preotul Marcel Boloș, evidențiaza faptul ca exista un mare deficit de personal in cadrul instituțiilor și autoritaților publice finanțate din bugetul general consolidat al statului. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis recent un document…

- Potrivit unui proiect initiat de Guvern, și adoptat marti de Senat, valabilitatea pentru permisele de conducere din categoriile A și B va crește de la 10 ani la 15 ani, pentru persoanele de pana la 70 de ani. Conducatorii auto trecuți de 70 de ani vor trebui sa-și reinnoiasca permisul de conducere la…