Primim de la cititorii din Telega. Lucrare ”electorală”, inundată la prima ploaie Dupa cum se poate vedea din imagini și dupa cum ne-a precizat cititorul nostru, este vorba de o lucrare realizata de Primaria Telega în plina campanie electorala, deci am putea spune ca și lucrarea este electorala. S-a dorit amenajarea unui podeț prin amplasarea unor traverse, dar la prima ploaie - de dupa alegeri - lucrarea se prezinta... așa cum o vedeți. Pentru a demonstra ca nu este ceva întâmplator, cititorul nostru ne-a precizat ca a realizat o noua fotografie și a doua zi dupa prima imagine, la aproximativ 24 de ore. Dupa cum se poate vedea, nu se schimbase aproape nimic...Va… Citeste articolul mai departe pe campinatv.ro…

Sursa articol si foto: campinatv.ro

