- Strazi inundate in Alba Iulia dupa ploaia torențiala. Mai multe strazi intens circulate din Alba Iulia, dar și din zona turistica, au fost inundate din cauza ploii torențiale. Sistemul de canalizare nu a facut fața volumului mare de apa. O ploaie torentiala a inundat, duminica, la Alba Iulia, mai multe…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alta este ranita, in urma unui accident rutier produs joi dimineata pe DN 1 (E68) Brasov - Sibiu, in judetul Brasov. La aceasta ora, traficul este blocat in zona localitatii Beclean.

- Circulatia a revenit la normal pe DN1 Ploiesti – Brasov, in zona localitatii Comarnic, tendinta fiind de scadere a valorilor de trafic si in statiunile Busteni si Azuga, a anuntat duminica dupa-amiaza Centrul Infotrafic UPDATE 18:03 Circulația pe Valea Prahovei a revenit la normal Pana in jurul orei…

- Centrul Infotrafic informeaza ca traficul rutier a revenit la normal pe DN1 Ploiesti-Comarnic, in zona localitatii Comarnic, tendinta fiind de scadere a valorilor de trafic si in Busteni si Azuga. Traficul feroviar este in continuare inchis, la iesirea din statia Golesti. Politia Romana…

- Aglomerație pe drumul spre munte. Centrul Infotrafic al Poliției Romane anunța ca in jurul pranzului erau valori ridicate de trafic in zona Comarnic. „In ceea ce priveste fluenta traficului, semnalam ca exista aglomeratie pe sensul de urcare al DN1 Ploiesti – Brasov in zona localitatii prahovene Comarnic…

- Traficul rutier este aglomerat, marti, pe Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre munte spre Capitala. Intre Azuga si Busteni s-a format o coloana de masini care se deplaseaza cu 20 – 30 de kilometri pe ora. Potrivit Centrului Infotrafic, din cauza…

- Circulația continua sa fie îngreunata pe patru drumuri naționale din județele Bacau, Buzau și Vâlcea, din cauza inundațiilor. Șoferii sunt sfatuiți sa fie prudenți și sa se informeze, având în vedere ca în multe zone ninge și este polei. Potrivit Centrului Infotrafic,…

