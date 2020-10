Calităţile unui expert mecanic: cum arată profesionalismul într-un service auto Sigur, exista și multe alte elemente care pot afecta productivitatea unui atelier de reparații precum locația acestuia, spațiul de lucru sau calitatea echipamentelor folosite de mecanicii care lucreaza acolo. Un elevator auto reihmann, de pilda, va funcționa mai eficient și mai rapid decat unul produs de un brand necunoscut, lucru ce va avea un impact asupra veniturilor service-ului in sine. In aceeași ordine de idei, un service localizat intr-o zona cu mult trafic va beneficia de mai mulți clienți decat unul situat la periferia orașului. Cu toate acestea, nu poate fi subestimat impactul… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

