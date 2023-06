Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu a fost protagonistul unui incident neașteptat petrecut chiar in timpul unui concert privat. In timp ce canta, rotofeiul și energicul artist s-a impiedicat și a cazut pe scena sub ochii ingroziți ai participanților. Cand toți credeau ca s-a accidentat grav la fața, artistul a reușit sa…

- De astazi, timp de trei zile, la Iași, se desfașoara Romanian Fashion Week. Evenimentul, aflat la a-XV-a ediție, are loc la Palas Mall. Cu acest prilej sunt organizate 50 de prezentari de moda. In cadrul primei secțiuni, iși prezinta creațiile 17 designeri consacrați, iar in cadrul celei de a doua 26…

- Transylvania Steak House se extinde la București. Anunțul a fost facut chiar de Avram Gal, din centrul capitalei, alaturi de partenerul sau de afaceri din SUA, Valer Dorneanu. „Pentru ca multa lume vine din Bucureṣti la Cluj- Napoca sa manance cea mai buna carne din Romania, veti avea posibilitatea…

- Partidul AUR a organizat sambata un protest in Bucuresti, care a adunat mii de membri si simpatizanti ai formatiunii. Surpriza protestului a facut-o Dumitru Coarna, un deputat exclus din grupul PSD , care a urcat pe scena alaturi de George Simion. Deputatul Dumitru Coarna a urcat pe scena protestului…

- Liderii AUR au inițiat un protest și un marș in București. Protestul a inceput in fața Parlamentului, dar coloana de oameni s-a mișcat in București.Pe scena, alaturi de George Simion, a urcat și deputatul Dumitru Coarna, exclus din grupul PSD din Camera Deputaților. CITESTE SI Sindicaliștii din…

- Manușile de portar cu care Helmut Duckadam a intrat in Cartea Recordurilor sunt expuse la București dupa 23 de ani. Sunt asigurate pentru 150.000 de euro. Fostul mare poartar care ne-a adus de la Sevilia in 1986 Cupa Campionilor, cel mai importat trofeu al fotbalului romanesc, și-a revazut manușile…

- American Independent Film Festival revine anul acesta la București cu cea de-a 7-a ediție care va avea proiecții in salile de cinema din București, intre 21 și 24 aprilie, la Cinema Elvire Popesco și Cinemateca Eforie și proiecții in aer liber, intre 23 și 25 iunie, la Roaba de cultura, in Parcul Herastrau.…

- Iasul se afla pe locul 5 in randul judetelor cu cele mai multe pensii in plata din bugetul asigurarilor sociale de stat. Capitala este pe primul loc, cu un numar de aproape trei ori mai mare de pensionari de asigurari sociale de stat fata de Iasi (peste 450.000), urmeaza Prahova, Cluj si Timis. Bucuresti…