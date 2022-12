Călin Georgescu, despre vânzarea Petrom: „Toate s-au făcut în dezinteresul poporului român” - Ce soluție există „Din ceea ce se știe, vanzarea Petrom in primul rand nu trebuia sa aiba loc. Și amintesc și de BCR, la fel. Din taxe si impozite faceau un miliard anual. Si BCR, nu se justifica vanzarea ei.Toate s-au facut in dezinteresul poporului roman.Toate aceste lucruri se fac cu profesionalism. Ce aș face eu (daca ar deveni președinte al Romaniei, n.r.)... Cu o echipa de avocați aș studia contractul, care este situația, și mai ales daca s-au facut investițiile stipulate in contract.Daca nu au fost respectate e doar u act de anulare, e doar un contract.Și trebuie analizat. Altceva nu se poate face. O comisie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Intotdeauna cand vrei sa intri intr-un club, platești un anumit preț. Noi ca sa intram in aceste cluburi am modificat sute de legi ca sa ajungem la standardele ce am dobandit prin aceste lucruri, eliminarea vizelor, romanii au putut circula, faptul ca banii acasa, faptul ca am obținut catev zeci de…

- "Nu cred in aceste cai de boicot și in aceste forme de manifestare a nemulțumirilor", a raspuns Boloș, intrebat fiind cum comenteaza declarațiile fostului ministru al Energiei Razvan Nicolescu, care a afirmat ca OMV, care deține 51% din acțiunile Petrom, nu mai poate sa ramana in Romania, deoarece compania…

- "Nu cred in aceste cai de boicot și in aceste forme de manifestare a nemulțumirilor", a raspuns Boloș, intrebat fiind cum comenteaza declarațiile fostului ministru al Energiei Razvan Nicolescu, care a afirmat ca OMV, care deține 51% din acțiunile Petrom, nu mai poate sa ramana in Romania, deoarece compania…

- Prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa este invitat la ZIUA LIVE.Miercuri, 14 decembrie de la ora 14.00, reprezentantul Guvernului in teritoriu vorbeste despre speta Schengen si despre boicotul companiile din Ministerul Transporturilor dar si a unor oameni de afaceri privati care au luat…

- Miron Mitrea a comentat pe marginea faptului ca romanii s-au unit și incearca sa boicoteze firmele austriece din Romania. Mai mult, Mitrea considera ca nici ideea lui Rareș Bogdan, ca statul sa boicoteze in mod legal companiile bancare austriece din Romania, nu este neaparat o sugestie rea.Eurodeputatul…

- Romania și Bulgaria au ratat intrarea in spațiul Schengen, dupa ce Austria și Olanda au votat impotriva la Consiliul JAI de joi. Veto-ul Vienei a infuriat clasa politica de la București, iar romanii au trecut la amenințari ca boicoteaza firmele austriece. De alfel, mulți dintre ei și-au retras banii…

- "Vreau sa va spun ca se poate rezolva ușor problema Petrom-ului. Subsemnata, am fost unicul parlamentar care a ințiat o inițiativa legislativa de abrogare a privatizarii Petrom. A fost votata in Senat, a fost respinsa, la acest moment exista toate rapoartele la Camera Deputaților. Luni, daca tot fac…

- OMV Petrom, cea mai mare companie din Romania, controlata de austriecii de la OMV, spune ca este afectata de mentinerea Romaniei in afara spatiului Schengen, sperand ca decidentii sa ajunga in curand la o solutie.