- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a fost in control la 197 de stații de carburant din rețeaua OMV-Petrom din toata țara, potrivit unui comunicat de presa al ANPC. Instituția transmite ca a aplicat amenzi in valoare de 340.000 lei. Acțiunea de control a inceput pe data de 11.03.2024,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a demarat luni o ampla actiune de control, la nivelul intregii tari, care vizeaza modul in care este respectata legislatia in vigoare in statiile de carburant din reteaua OMV Petrom, iar in urma verificarilor a dispus inchiderea temporara a 11 statii,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a explicat, intr-un raspuns exclusiv trimis Gazetei Sporturilor, in ce au constat sancțiunile aplicate lanțului de sali de sport World Class și care sunt motivele din spatele penalizarilor.

- Reprezentantii ANPC au transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a decis, pe 9 februarie 2024, in dosarul nr. 25507/299/2023, ca mentine dispozitiile procesului verbal de constatare a contraventiei, pe care Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat cu circa 650.000 de lei mai multe magazine ale operatorului economic Selgros Cash&Carry SRL si a oprit definitiv de la comercializare produse alimentare neconforme, in valoare de aproximativ 45.000 lei.Potrivit unui comunicat…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat marile lanturi de magazine cu 89 milioane de lei pe parcursul anului 2023. Insa incasarile au fost la mai putin de jumatate din aceasta suma, respectiv 34,67 milioane de lei, potrivit datelor prezentate in cadrul unei conferinte…

