- Calin Donca a venit cu dovezi, dupa ce a fost acuzat de Dorian Popa ca l-a țepuit. Milionarul nu se lasa și spune ca vrea sa acționeze pe cale legala, pentru ca a fost defaimat chiar de vlogger, care pe langa ca ii era prieten, era și unul dintre oamenii cu care a colaborat.

- Parlamentul European cere ca pe niciun produs sau supliment alimentar sa nu mai apara scris ca ar aduce beneficii pentru sanatate daca are in exces zahar, sare ori grasimi. Oficialii de la Bruxelles solicita sa se ia masuri in acest sens, printr-o legislație care sa se aplice in toate țarile membre.

- Austria si-a dat acordul pentru cel de al 12-lea pachet de sanctiuni europene care vizeaza Rusia, dupa ce Ucraina a scos grupul bancar austriac Raiffeisen Bank International de pe o lista neagra, a declarat, sambata, un diplomat european pentru Reuters, lucru confirmat si de informatiile publicate pe…

- Dorian Popa și-a gasit rapid alinarea, dupa desparțirea de iubita lui, Babs. Vloggerul știe cum sa treaca mai ușor și sa se deconecteze de tot ce ține de trecut, mai ales ca in ultima perioada problemele s-au ținut lanț de el. Paparazzii SpyNews.ro au fost pe urmele lor și au surprins imaginile care…

- Dorian Popa a trecut prin cele mai dificile momente ale sale, dupa ce a fost prins drogat la volan. Aceasta veste a circulat peste tot, iar vloggerul a simți ca și-a dezamagit fanii. De aceasta data, a revenit cu un gest impresionant. Iata despre ce este vorba și ce mesaj a transmis.

- Dorian Popa a rupt tacerea! Vloggerul a recunoscut public ca s-a drogat, iar la mai mult timp distanța s-a urcat la volanul mașinii și a condus. Dupa o saptamana de tacere, a decis sa spuna lucrurilor pe nume, menționand care a fost motivul pentru care a recurs la canabis. Dorian Popa sufera dupa desparțirea…

- Brandul romanesc Elfi a lansat, in premiera pentru țara noastra, prima hartie igienica de lux – Elfi Couture. Produsul creat in ediție limitata, 1.000 de cutii (4.000 de role) este promovat in parteneriat cu agenția de creație MAINSTAGE I THE AGENCY. Elfi Couture este rezultatul unor investiții de peste…