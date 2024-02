Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și Farul au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 24 din Superliga. Gigi Becali, finanțatorul liderului, a intervenit imediat dupa meci. Gigi Becali considera ca penalty-ul primit de Farul in prelungiri a fost incorect dictat. Jocul l-a mulțumit pe finanțatorul liderului, in condițiile in care…

- Fundașul Denis Haruț (24 de ani) ar putea s-o paraseasca pe FCSB. E dorit de Poli Iași, locul 14 in Superliga, club de la care Gigi Becali l-a adus pe Luis Phelipe. Aparatorul care poate juca atat in dreapta și in centru prinde cu greu minute in tricoul roș-albaștrilor. A adunat 14 prezențe in acest…

- Luis Phelipe (22 de ani) a fost prezentat oficial la FCSB. Extrema din Brazilia va purta tricoul cu numarul 19 la liderul din Superliga. Gigi Becali le-a platit celor de la Poli Iași 200.000 de euro in schimbul brazilianului. Prezent la Turneul vedetelor de la Brașov, Cornel Șfaițer (58 de ani), președintele…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anuntat brigada partidei UTA Arad – Universitatea Craiova, programata miercuri, de la ora 17.30, pe „Cluj Arena“. Astfel, confrutarea din Ardeal va fi arbitrata de Szabolcs Kovacs (Carei), ajutat de asistentii Ferencz Tunyogi (Zalau) si Adrian Vornicu (Iasi). Al…

- Universitatea Craiova și Poli Iași au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 20 din Superliga. Luis Phelipe (22 de ani) și-a luat ramas bun de la gruparea din Moldova și merge la FCSB. Transferat deja la FCSB, Luis Phelipe intra intr-o scurta vacanța. Nu va face parte din lotul ieșenilor pentru disputa…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat ca l-a transferat pe Luis Phelipe (23 de ani) extrema de la Poli Iași. Brazilianul ajunge la liderul SuperLigii la doar cateva luni de la sosirea in campionatul Romaniei. Phelipe a semnat cu Poli Iași in vara, liber de contract, și a impresionat in primele…

- FCSB l-a transferat pe Luis Phelipe (23 de ani), extrema de la Poli Iași, care se va alatura lotului roș-albastru in ianuarie. Brazilianul este insa avertizat de Cristi Pulhac, fostul fundaș al lui Dinamo, dupa ce a batut palma cu Gigi Becali. Pulhac, care l-a laudat pe Phelipe, i-a transmis ca trebuie…