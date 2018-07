Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un sejur pe tarmul grecesc, vedeta Pro TV si-a prelungit vacanta cu cateva zile petrecute pe litoralul romanesc. Chiar daca vremea este uneori capricioasa la inceput de vara, vedeta Pro TV si-a rezervat cateva zile de vacanta si pe litoralul romanesc, la incheierea sejurului petrecut in Grecia.…

- Un tanar de 18 ani din Republica Moldova, aflat in Constanta pentru a lucra, a murit duminica seara inecat in statiunea Neptun. Pe de alta parte, cautarile copilului de 14 ani disparut duminica in apele marii pe plaja din Corbu au fost sistate, transmite Mediafax.Echipele de interventie au…

- Numerosi fosti si actuali mari fotbalisti ai Romaniei au participat, sambata, la evenimentul “Uniti pentru Mihai”, in cadrul caruia s-au disputat trei meciuri intre echipele UEFantasticii, Nationala Romaniei si Prietenii lui Mihai Nesu.

- O echipa de politisti de frontiera, in colaborare cu lucratorii vamali, au descoperit joi, la bordul unei nave sub pavilion Belize, sosita in Portul Constanta, 15.000 de tigarete de contrabanda, informeaza un comunicat de presa al Garzii de Coasta, anunța News.ro.Potrivit sursei citate, politistii…

- Moastele au fost incarcate de la Manastirea Halmyris, din Murighiol – Tulcea. Au fost slujbe de noapte, iar cand a rasarit soarele convoiul de la Brasov a pornit spre Ardeal. Manastirea Halmyris este deținatoarea celor mai vechi sfinte moaște descoperite pe teritoriul Romaniei, aparținand preotului…

- Madalina Mirastian a lucrat in domeniul bancar, iar acum este angajata pe o pozitie de conducere la o firma de IT. In paralel, dezvolta o afacere inedita. De aproape un an si jumatate, ea scrie poezii cadou la comanda si discursuri pentru nunti si diverse evenimente.

- Meteorologii au publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani.Potrivit ANM, in Dobrogea, in intervalul 30 aprilie 05 mai valorile diurne se vor situa peste normele perioadei, inregistrandu se valori medii de 21...25 de grade, chiar 26 de grade in 5 mai.Ulterior, tendinta maximelor va fi…