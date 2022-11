30 noiembrie este ziua in care creștinii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Apostol Andrei, cel supranumit de Biserica drept „Ocrotitorul Romaniei” sau „Apostolul romanilor”. Numele sau și al multor sute de mii de romani, deriva din cuvantul grecesc „Andreas” care inseamna „viteaz” sau „barbatesc”. In urma poruncii Mantuitorului de a vesti Evanghelia Sa tuturor neamurilor, Sfantul Apostol Andrei implinește cuvantul Domnului pe teritoriul Basarabiei și al Dobrogei de azi. In sprijinul Tradiției Bisericii vin unele colinde, legende și obiceiuri din Dobrogea și din stanga Prutului. Astfel o colinda…