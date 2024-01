Stiri pe aceeasi tema

- An de an, la data de 21 ianuarie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. In aceasta zi sfanta este praznuit Cuviosul Maxim Marturisitorul, care a avut un rol semnificativ in ceea ce privește monotelismului, o doctrina ce susținea ca in Mantuitorul Iisus Hristos exista…

- An de an, la data de 17 ianuarie, este praznuit Sfantul Antonie cel Mare. Totodata, acest sfant este considerat sfantul care ii scapa pe credincioși de farmece și blesteme. Iata rugaciunea puternica pe care este bine sa o rostești astazi pentru a scapa pe credincioși de farmece și blesteme!

- Soborul Sfinților 70 de Apostoli, sarbatorit de Biserica Ortodoxa pe data de 4 ianuarie Soborul Sfinților 70 de Apostoli este sarbatorit in calendarul creștin ortodox pe data de 4 ianuarie a fiecarui an. Dupa alegerea celor doisprezece apostoli, Mantuitorul a selectat și alți 70 de ucenici pentru a-i…

- De-a lungul timpului, rugaciunile au devenit extrem de importante pentru credincioși. Iata care sunt cuvintele puternice pe care este bine sa le spui in fiecare saptamana. Te vor ajuta sa treci peste toate problemele!

- An de an, la data de 24 noiembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din an. Ei bine, in aceasta zi sfanta este praznuit Sfantul Mare Mucenic Clement, protectorul celor nedreptatiti. Exista, insa, o rugaciune pe care este bine sa o rostești de fiecare data cand simti ca esti tinta nedreptatilor.…

- Sfantul Mucenic Platon (†302) era din tara Galatiei, din cetatea Ancira, frate cu mucenicul Antioh, nascut din parinti crestini, si crescut in dreapta credinta. Desi tanar cu anii, cu intelepciunea era batran si-L propovaduia pe Hristos cu indrazneala in mijlocul inchinatorilor la idoli. Din acest motiv…

- In fiecare an pe data de 12 noiembrie, in calendarul ortodox, sunt praznuiți Sfantul Atanasie Todoran și Sfantul Ioan cel Milostiv. In aceasta zi de sarbatoare e bine sa rosteși o rugaciune catre Sfantul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei.

- An de an, la data de 11 noimebrie are loc o sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox. Astfel, Biserica Ortodoxa il celebreaza pe Sfantul Mina. Iata rugaciunea pe care este bine sa o rostești astazi, face minuni in momentele de cumpana!