- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Apostol Onisim, ucenicul Sfantului Apostol Pavel Sfantul Apostol Onisim in tinerețe a fost rob al lui Filimon, un creștin din orașul Colose. In urma unei greșeli pe care a facut-o fața de stapanul sau a fugit la Roma, unde a fost intemnițat alaturi de Sfantul Apostol Pavel.…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila Sfinții Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila – 13 februarie Sfantul Apostol Acvila, unul din cei șaptezeci de Apostoli, a fost ucenicul Sfantului Apostol Pavel și a fost așezat episcop de acesta. El era de…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mucenic Trifon Sfantul s-a nascut in satul Lampsac din Frigia (Asia Mica), sat așezat in apropierea orașului Apomeea. Parinții lui au fost creștini și l-au crescut cu dragoste de Dumnezeu. Tanarul Trifon a fost binecuvantat din copilarie cu darul minunilor. La varsta de…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Cuvioasa Xenia din Sankt Petersburg Sfanta Cuvioasa Xenia din Sankt Petersburg – 24 ianuarie Sfanta Xenia (Grigorievna) s-a nascut in Sankt Petersburg, in anul 1731. Despre familia Sfintei nu se știu foarte multe, insa, luand in considerare educația ei aleasa și faptul…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfințit Mucenic Elefterie Acest sfant a trait in Roma, in anii domniei imparatului Adrian, intre anii 117-138. Mama sa, vaduva Antia a fost invațata sa creada in Hristos de catre Sfantul Apostol Pavel. Antia l-a dus pe Sfantul Elefterie, pe cand era inca un copil, la Anichit,…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul Sfantul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul – 2 decembrie Cuviosul Porfirie Kavsokalivitul s-a nascut pe 7 februarie 1906 in satul Sfantul Ioan din Karistia, Evia. Numele sau de mirean era Evanghelos Bairaktaris, iar parinții sai, Leonida și Eleni,…