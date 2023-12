CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Patapie Sfantul Cuvios Patapie – 8 decembrie Sfantul Patapie s-a nascut in anul 380 in orașul Teba din Egipt. Tatal lui era guvernatorul regiunii și urmașul unei binecunoscute familii egiptene. El și soția lui erau creștini evlavioși și l-au indrumat pe fiul lor in citirea Scripturii. Cand Patapie a ajuns la varsta potrivita, parintii lui i-au […] Citește CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Patapie in Botosani24.ro .