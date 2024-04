Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mucenic Eupsihie Sfantul Eupsihie (†362) era din Cezareea Capadociei și a trait pe vremea imparatului Iulian Apostatul (361-363). Eupsihie avea parinti credinciosi, de neam bun, fiind mari dregatori in cetate, iar ei l-au crescut pe fiul lor in dreapta credinta si in fapte…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Ioan Scararul Sfantul Cuvios Ioan Scararul, mai este cunoscut și sub numele de “Sfantul Ioan Sinaitul” sau “Sfantul Ioan Climax”, s-a nascut spre sfarșitul secolului al VI-lea, și a fost fiul lui Xenofont și al Mariei, aceștia avand doi fii: pe Ioan și pe Arcadie.…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil A doua zi dupa Buna Vestire a Preacuratei Fecioare Nascatoare de Dumnezeu, Biserica a hotarat a sarbatori Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil cu cantari de lauda, cinstind pe bunul vestitor de bucurie. Pentru ca se cuvine aceluia a fi cinstit…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ioan Iacob Marturisitorul Sfantul Ierarh Iacob Marturisitorul a trait pe vremea imparatului Constantin al 5-lea Copronim (741-775) și a imbrațișat viața monahala de tanar, infranandu-se cu postiri, cu privegheri și cu alte aspre nevoințe. Se indeletnicea cu scrierea dumnezeieștilor…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Teofilact Marturisitorul, Episcopul Nicomidiei Sfantul Ierarh Teofilact Marturisitorul, pe care Biserica il praznuieste astazi, a ales viata monahala dupa ce dreptmaritorul Tarasie a fost inaltat in scaunul de patriarh al Constantinopolului. Mai tarziu, Sfantul…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Cuvios Auxentie Sfantul Cuvios Auxentie – 14 februarie Sfantul Cuvios Auxentie a fost fiul preotului Addas (Ada persul), un refugiat persan (Siria de astazi) care a venit la Constantinopol cu familia, sa-și salveze viața de prigonitorii creștinilor. Inzestrat cu virtuți…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila Sfinții Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila – 13 februarie Sfantul Apostol Acvila, unul din cei șaptezeci de Apostoli, a fost ucenicul Sfantului Apostol Pavel și a fost așezat episcop de acesta. El era de…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mucenic Nichifor Sfantul Mucenic Nichifor a trait in cetatea Antiohia din Siria, in timpul imparaților Decius (250-253) și Valerian (253-260). Il lega o stransa prietenie de un preot creștin al acelei cetați, pe nume Saprichie. Cei din jur ii considerau ca doi frați, insa,…