CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mucenic Nichifor Sfantul Mucenic Nichifor a trait in cetatea Antiohia din Siria, in timpul imparaților Decius (250-253) și Valerian (253-260). Il lega o stransa prietenie de un preot creștin al acelei cetați, pe nume Saprichie. Cei din jur ii considerau ca doi frați, insa, in ciuda prieteniei lor lungi și incercate de-a lungul timpului, necuratul a semanat […]