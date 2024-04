Calendar-Ortodox: 14 aprilie - Ce sfinti sunt sarbatoriti astazi In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea celui intre sfinti parintelui nostru Martin Marturisitorul, papa al Romei.Acest sfant a trait pe vremea imparatiei lui Constantin, cel poreclit Pogonat, adica barbosul, care Constantin a fost ucis in baia Dafnei in Sicilia, lovit in cap cu un vas. De aceea pentru dreapta lui credinta, trimitand imparatul a adus de la Roma in capitala cu sila pe fericitul acesta, care a patimit multe necazuri la mergerea si la intoarcerea sa. Si fiind imparatul t ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

