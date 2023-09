Călătorind pe note muzicale la Craiova și Vidin Filarmonica „Oltenia” Craiova, in colaborare cu Sinfonietta Vidin, continua proiectul „Calatorind pe note muzicale“. Acest proiect este menit sa popularizeze mostenirea naturala si a patrimoniului cultural al regiunii transfrontaliere. In perioada 29-30 septembrie se va derula un festival, la Vidin si la Craiova, cu 52 de muzicieni reuniti din ambele orchestre, sub bagheta dirijorului bulgar Svilen Simeonov. Instrumentele muzicale achizitionate din bugetul proiectului (perioada de implementare) vor fi utilizate in cadrul acestui eveniment. Concert in aer liber Concertul de la Craiova, va avea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

