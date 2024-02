Google One are 100 de milioane de abonaţi In urma cu doar cateva saptamani, cand prezenta rezultatele financiare pentru ultimul trimestru, Google spunea ca suita sa cloud este aproape de a ajunge la 100 de milioane de abonati. Suita cloud Google One a fost pana nu demult compusa din trei abonamente – Basic, Standard si Premium – care costa 10 lei, 14 lei respectiv 50 de lei luna. Acestea ofera diverse niveluri de stocare online alaturi de cateva facilitati suplimentare, precum functiile avansate de editare a imaginilor din Google Photos. Recent, acestora li s-a adaugat un al patrulea abonament, AI Premium, care, pe langa care ofera, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

