- Prevederile despre salarizarea cadrelor didactice și alte prevederi care au legatura cu salarizarea sau premierea profesorilor vor fi eliminate din proiectele legilor Educației, conform surselor Edupedu.ro. Informațiile au fost confirmate de Ligia Deca, in briefingul de la Palatul Victoria, la scurt…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a precizat miercuri ca garantia conform careia debutantii din invatamant vor avea cel putin salariul mediu pe economie va fi introdusa in legea salarizarii.

- La o luna dupa ce au fost facute publice, Legea invațamantului preuniversitar și Legea invațamantului superior au fost adoptate in Guvern și urmeaza sa mearga in dezbatere parlamentara, scrie Școala 9 . Fața de varianta publicata pe 27 februarie, ministra Ligia Deca a spus dupa ședința de Guvern de…

- Toate bursele elevilor vor fi crescute chiar din urmatorul an școlar, este propunerea inclusa in proiectul legii Educației, pus in dezbatere publica pana pe 7 martie. Noile cuantumuri propuse sunt 450 lei lunar bursa de merit, 300 lei lunar bursa sociala, 300 lei lunar bursa tehnologica. Bursele de…

- Purtatorul de cuvant al PNL a declarat, la Prima News Tv, ca exista doua comunicari de la Comisia Europeana pe forma legii pensiilor speciale. Ionuț Stroe susține ca forma parvenita la Guvern a fost retrimisa Ministerului Muncii.

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe, i-a transmis președintelui Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, cel care a cerut amanarea termenelor stabilite in coaliție pentru adoptarea legilor educatiei, ca acest calendar va ramane același și ca „Legile Educatiei isi vor urma parcursul asa cum am…

- Specialistii in educatie din partea partidelor de coaliție, PSD, PNL si UDMR, s-au intalnit vineri dimineața, 27 ianuarie, pentru a discuta propuneri de imbunatațire la legile educației, dar nu s-a ajuns la niciun consens, au declarat surse participante la discuții pentru Libertatea.Reprezentantul PSD…

- Politic Deputat Florin Piper-Savu: Educația este cea mai sigura cale de ieșire din saracie / Declarație politica ianuarie 20, 2023 09:53 Reducerea ratei abandonului școlar timpuriu la sub 9% la nivelul UE este obiectivul pe care statele membre ale Uniunii Europene au hotarat sa-l atinga pana in 2030.…