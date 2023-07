Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat, joi, pe DN 1 C, in localitatea Urisor, judetul Cluj, din cauza acumularii de apa pe carosabil. Masinile mai mici de 7,5 tone nu mai pot inainta in zona. Judetul a fost sub cod rosu de furtuna. ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca…

- Traficul este blocat joi pe Transfagarasan din cauza caderilor de pietre.”In judetul Arges, pe DN 7C Transfagarasan, tronson kilometric 56 - 63, precipitatiile abundente recente au produs caderi masive de pietre de pe versanti”, anunta ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.…

- Drumul National 7 - Transfagarasan este blocat, joi, in judetul Arges, din cauza caderilor de pietre de pe versanti, in urma ploilor abundente din ultima perioada. Pe DN 7C Transfagarasan, tronson kilometric 56 - 63, precipitatiile abundente recente au produs caderi masive de pietre de pe versanti,…

- O noua alunecare de teren pe DN17 B, intr-o zona in care muncitorii urmau sa intervina. O bucata de munte a luat-o la vale, zeci de tone de aluviuni ajungand pe strada. „O noua alunecare de teren s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 07:00, pe DN 17B, km 44+200, Holda, județul Suceava, manifestata…

- ISU Buzau a activat, marti, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care a fost implicat un microbuz scolar, in care se aflau 8 copii, si o masina. Mai multe persoane sunt evaluate de medici. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe DN 10 Buzau-Brasov, in apropierea localitatii Magura,…

- Traficul rutier este restrictionat, sambata seara, pe DN 7 - centura orasului Calimanesti, judetul Valcea, din cauza unor noi caderi de pietre de pe versanti. In zona se circula pe un singur fir, alternativ.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN 7CC - Centura Calimanesti, circulatia…

- Traficul rutier este oprit din nou pe DN 7 – centura orasului Calimanesti, judetul Valcea, dupa ce ploile abundente au reactivat caderile de pietre de pe versanti. ”Azi-noapte, ora 00.30, din cauza precipitatiilor abundente – atentionare hidrologica, au fost reactivate caderi de pietre de pe versanti…

