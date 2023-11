„Ele vor fi facute publice cred ca in saptamanile urmatoare. Stiu ca se lucreaza intens la acest proiect si este binevenit. O sa mai spun si eu ce au spus si liderii coalitiei si am spus-o si eu, cand eram ministru de finante. Este de neacceptat in continuare o evaziune de 10% din PIB sau un «gap» de TVA de 35%”, a declarat Adrian Caciu, intrebat joi in ce stadiu este noul proiect pentru combaterea evaziunii fiscale si o mai buna colectare a taxelor si impozitelor la stat. Seful Guvernului Marcel Ciolacu a anuntat luni ca, impreuna cu liderul PNL Nicolae Ciuca, a decis sa depuna un proietc pentru…