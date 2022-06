Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de masuri sociale si economice va aduce intre 1,2 si 1,5 puncte procentuale la PIB-ul Romaniei si prevede ajustarea unor facilitati, precum cresterea deducerilor pentru persoanele cu venituri mici, a spus ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat luni ca pachetul „Sprijin pentru Romania” are o valoare totala de 17,3 miliarde de lei si ca aproximativ 52% din aceasta valoare este asigurata din fonduri europene iar 48%, din fonduri de la bugetul de stat. In cadrul conferintei de presa sustinute la Palatul…

- „Este o masura pe care am discutat-o cu ministrul de Finante. In acest moment, datele pe care am reusit sa le analizam ne-au dus catre aceasta decizie la nivelul coalitiei - sa continuam sa analizam. (...) Este o amanare a deciziei", a precizat Nicolae Ciuca, la Palatul Parlamentului, in conferinta…

- Ministrul Finanțelor Publice, Adrian Caciu, afirma ca, in ciuda masurilor sociale din pachetul „Sprijin pentru Romania”, efectul va fi unul de incetinire a creșterii inflației. Creșterea inflației ar urma sa mai aiba ca sursa doar importurile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romania se imprumuta la doua puncte procentuale sub inflație, este raspunsul dat de ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), criticilor președintelui PNL, Florin Cițu, care anunța recent ca Ministerul de Finanțe s-a imprumutat la cea mai mare dobanda din 2012 pana acum. „Romania se imprumuta la dobanzile…

