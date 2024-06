Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala s-a terminat oficial, conform legii, insa sambata membri ai USR Bacau, subordonați ai primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, soția acestuia, membri ai familiilor candidaților partidului distribuie in oraș pliante. PSD Bacau acuza ca se incalca legea și anunța ca va face plangere…

- “Dragii mei câmpineni, știu ca așteptarile voastre au fost foarte mari și am încercat tot timpul sa ma ridic la nivelul acestor așteptari. Totuși, în trei ani și jumatate nu cred ca am reușit sa rezolv toate problemele pe care Câmpina le are de zeci de ani. Am facut tot…

- Elena Mitrana, sotia primarului din 23 August, lucreaza ca gestionar la firma Yse Trans SRL Dulcesti, unde asociat 33 si administrator este Isleam Sezghin, cu care edilul are bunuri impreuna, toate dobandite anul trecut. La rubrica Venituri a mentionat salariul obtinut de la Primaria 23 August in valoare…

- Diana Șoșoaca a ieșit la calarit Diana Ivanovici Șoșoaca a mers in padure alaturi de Luis Lazarus și de soția acestuia pentru a participa la o ședința de calarit. Senatoarea s-a filmat in timp ce mangaie animale și transmite un mesaj pentru toți romanii in plina campanie electorala. „Strangeți echipamentul?…

- Liderii PNL și PSD, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, au pus accent pe dezvoltarea sistemului de sanatate din Romania, prin vizite la spitale, la sfarșitul saptamanii trecute. The post ALEGERI ELECTORALE Liderii PNL și PSD, in campanie electorala pe tema Sanatații first appeared on Informatia Zilei .

- Un fapt fara precedent s-a produs sambata in comuna Borlești. Primarul liberal George Bogdan Mutu a fost lovit in plina strada de un membru și candidat al PSD la Consiliul Local al comunei Borlesti. Este de-a dreptul revoltator ca PSD ințelege sa faca din nou campanie electorala cu pumnul. In timp ce…

- Dupa ce primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a amintit, in contextul Zilei Internaționale a Familiei, ca Bacaul ar fi primit titlul de “oraș prietenos cu familia”, viceprimarul Ghingheș (SENS) l-a ironizat pe acesta: “oraș prietenos” cu familia cui? Poze cu bunelu, cu cațelu’, cu purcelu’, asta vedem…