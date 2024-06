Stiri pe aceeasi tema

- Rusia pregatește a doua faza a ofensivei impotriva Ucrainei pe direcția Harkov și aduna mari unitați militare in zona, a declarat comandantul Forțelor Ucrainene, generalul Sirski, in timp ce tot mai multe țari occidentale, printre care Statele Unite, Franța și Marea Britanie, permit Kievului sa loveasca…

- Rusia a tras peste 100 de rachete si drone asupra infrastructurii esentiale si centralelor electrice din Ucraina in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat sambata forțele aeriene ucraineane, potrivit AFP .

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat ca, pentru prima data, forțele armate ucrainene au suficiente obuze de artilerie. El a anunțat acest lucru vineri, 17 mai, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii, scrie cotidianul rusesc Kommersant.Potrivit acestuia, acum nici o brigada nu se plange…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Rusia a cucerit 278 de kilometri patrați de teritoriu in Ucraina in doar șapte zile, arata o analiza publicata joi de AFP pe baza datelor furnizate de think tank-ul american Institutul pentru Studiul Razboiului, relateaza lbcgroup.tv. 278 de kilometri patrați cuceriți…

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Trupele ucrainene sunt blocate in lupte intense cu armata rusa in doua zone de granița, a declarat președintele Volodimir Zelenski.Zelenski a spus ca in apropierea graniței din estul și nord-estul Ucrainei au loc „batalii aprige”, in timp ce soldații ucraineni depașiți…

- Serviciul de securitate al Kievului, SBU, a anunțat miercuri, 24 aprilie, ca suspecteaza un cleric de rang inalt și șeful principalei manastiri din estul Ucrainei ca a dezvaluit forțelor ruse poziții ale armatei ucrainene, scrie The Moscow Times care citeaza AFP.SBU a precizat ca a „transmis o notificare…

- Ministrii de Externe ai statelor din G7 s-au angajat astazi “sa intareasca mijloacele de aparare aeriana ale Ucrainei” impotriva atacurilor Rusiei, informeaza AFP. In comunicatul lor final publicat la incheierea reuniunii care s-a desfasurat timp de trei zile pe mica insula italiana Capri, ei afirma…

- Intr-o replica administrata Sanctitații sale Papa Francisc, care in controversata sa declarație de zilele trecute i-a cerut de fapt Ucrainei sa aiba curajul de a arbora steagul alb pentru pacea cu Rusia, Jens Stoltenberg, Secretarul general al NATO, a declarat agenției Reuters ca Ucraina are nevoie…