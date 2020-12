Ca-n filme: O nava, cu comandant roman, a salvat zece marinari, in toiul ciclonului. Acum 31 de ani el a fost intr-o situatie similara (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- O nava comandanta de un roman, care se afla in mars din Singapore spre China, a reusit salvarea a zece naufragiati care isi abandonasera ambarcatiunea dupa ce aceasta a fost lovita de ciclonul Krovanh. Operatiunea de preluare a navigatorilor s-a desfasurat cu greutate din cauza vantului si a marii…

- UPDATE – In Turcia, echipele de salvatori din orasul Izmir au continuat pe timpul noptii operatiunile de cautari de supravietuitori printre daramaturi la cladirile prabusite in urma seismului produs vineri. Pana in prezent au fost confirmate 20 de victime in Turcia, iar pe insula greaca Samos alte doua…

- "Noi suntem in asteptarea evaluarii si a solicitarii din partea lor. In cazul in care exista orice solicitare din partea lor normal ca ne vom implica. Deja echipa noastra de cautare-salvare este pusa in pre-alerta si se pregateste, in cazul in care se solicita poate pleca. Avem si acordul…

- Raed Arafat a declarat vineri ca Romania ar putea trimite, in urma cutremurului din Marea Egee, care s-a resimtit in Turcia si Grecia, o echipa de cautare-salvare, in cazul in care vor exista solicitari. Secretarul de stat in MAI a precizat ca echipa de cautare-salvare se afla in prezent in stare de…

- Jandarmii din cadrul posturilor montane Pestera si Zanoaga au intervenit in ultimele doua saptamani pentru sprijinirea mai multor turisti aflati in dificultate, in zona de responsabilitate din muntii Bucegi.Cei 16 turisti, printre care si 4 copii, cu varsta intre 6 si 9 ani, cu preponderenta din Bucuresti…

- Autoritatile din Vietnam au descoperit joi trupurile neinsufletite a 12 salvatori ingropati de o alunecare de teren si au confirmat decesul altor patru persoane, bilantul total in urma furtunilor si inundatiilor din tara ajungand la 49 de victime, informeaza DPA. Cele 12 cadavre au fost descoperite…