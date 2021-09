Stiri pe aceeasi tema

- Exista in Romania un exces de economisire bancara care poate sa mearga spre economia reala romaneasca prin intermediul pietei de capital, a afirmat miercuri, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "In Romania, exista o predilectie clara pentru…

- Comisia Europeana a decis joi sa ia masuri juridice impotriva unui numar de 19 state membre, printre care si Romania, intrucat nu au facut pasii necesari pentru ca cetatenii sa beneficieze de avantajele legislatiei UE in domeniul mass-media audiovizuale si al

- Creditele acordate de sistemul bancar companiilor cu capital romanesc se ridica la 85 de miliarde de lei, respectiv 63% din creditele bancare acordate catre companii, a declarat, joi seara, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei. "85 miliarde…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a transmis ca relanseaza masura 1 – "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile". In perioada 12 – 22 octombrie 2021, aplicatia de inscriere pentru a doua sesiune aferenta masurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile"…

- "Bine v-ati intors sanatosi!", le-a transmis Aurescu celor sositi din Afganistan.Cei 16 cetateni romani care au fost evacuati in ultimele trei zile cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane se alatura altor peste 30 care au plecat din Afganistan cu nave ale unor state partenere."Dincolo de orice evaluare…

- Prețul locuințelor din Romania a crescut mult mai puțin decat in țarile din Europa Centrala și de Est, țari cu care ne comparam in mod uzual, susține Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație al BNR. Conform acestuia, prețul mediu al unei locuințe a crescut in ultimii cinci ani cu 28.4% in…

- BNR mentine ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an Foto: arhiva Banca Nationala a României a decis astazi mentinerea ratei dobânzii de politica monetara la nivelul de 1,25% pe an. Actualul scenariu al BNR evidentiaza o traiectorie mai înalta a ratei…

- Dinamica activitatii economice nu este sustenabila la o cota foarte inalta in anii urmatori avand in vedere deficitele externe, chiar daca absorbtia fondurilor europene va fi intensa - inclusiv prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), potrivit raportului de analiza a convergentei "Romania…