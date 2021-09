BVB lansează un indice pentru piața AeRO. Ce companii va include Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va lansa, din 11 octombrie, un indice dedicat pieței AeRO, denumit BET AeRO. Acesta are un numar variabil de constituenți, iar la momentul lansarii va include în componența sa 20 de companii, selectate pe baza de criterii cantitative: lichiditatea companiei și capitalizarea free-float.



Indicele se va extinde pe viitor, pe masura ce vor exista noi companii care sa îndeplineasca criteriile de admitere, conform BVB. Ponderea companiilor în indice va tine cont de nivelul free-float al fiecarei companii, iar ponderea maxima a unei companii în

Sursa articol: hotnews.ro

