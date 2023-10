Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de proba scrisa pentru ocuparea funcției publice de execuție la Direcția politici de resurse umane in sanatate, Birou recunoaștere a calificarilor in reglementare, unde participa un singur candidat. In urma acestui concurs, candidatul care trecea proba scrisa ocupa funcția de consilier clasa…

- UTA Arad l-a prezentat pe Reagy Ofosu, fost jucator in Liga 1 la FC Botoșani și Universitatea Craiova. Liber de contract din iulie, dupa ce s-a desparțit de formația saudita Ohod Club, jucatorul cu dubla cetatenie, germana si ghaneza, revine in Liga 1 dupa doua sezoane. Fotbalistul de 31 de ani a mai…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania, cel mai important eveniment cinematografic din Romania, se intoarce la Oradea, pentru cea de-a 6-a ediție, in perioada 29 septembrie - 1 octombrie.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, in Ungaria și a fost resimțit și in Romania, potrivit Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 01:35, ora Romaniei.Seismul s-a produs…

- Avertizare ANM - Vine potopul in patru județeAdministrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca miercuri in mai multe localitați din județele Bihor, Brașov, Arad și Timiș ar putea fi averse torențiale, vijelii și grindina, anunța Mediafax. Meteorologii anunța „averse torențiale care vor…

- Ai diploma de Bacalaureat și vrei sa iți schimbi domeniul de activitate? Atunci inscrie-te la cursul nostru de inspector resurse umane. The post Cursul de inspector resurse umane appeared first on ZiarMM .

- Organizata, in premiera, in 2013, „Cupa Meses Cento Group” revine in prim-plan la finalul saptamanii viitoare. Evenimentul este o etapa din cadrul Campionatului Interjudetean de viteza pe traseu montan, la care urmeaza sa participe piloti de raliuri din judetele Timis, Arad, Bihor, Cluj, Salaj si Bistrita-Nasaud.…

- Centrul de Excelența in Formare Profesionala Maramureș, in colaborare cu M.H., organizeaza un nou curs de manager resurse umane. Temele cursului: -consilierea celorlalți manageri in probleme de resurse umane -coordonarea desfașurarii activitaților de resurse umane -coordonarea elaborarii politicilor…