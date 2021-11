Stiri pe aceeasi tema

- "Pana la data de 1 noiembrie au fost vaccinate la nivel national cu cel putin o doza peste 7.053.000 de persoane. Din acestea, peste 6,3 milioane de persoane sunt persoane vaccinate in momentul de fata cu schema completa. Practic, rata de acoperire vaccinala din populatia totala a Romaniei de peste…

- In urma cu puțin timp coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania a anunțat ca in cursul acestei saptamani va avea loc o ședința in cadrul Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare in care va fi adoptata recomandarea Agenției Europene a Medicamentului privind boosterul cu Moderna.…

- 127.305 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, dintre care 91.665 au primit prima doza, cel mai mare numar de la debutul campaniei de vaccinare. Numarul de doze administrate in ultimele 24 de ore este cu 709 mai mic decat in urma cu o zi, cand s-a atins recordul. Numarul de persoane…

- Romania a inregistrat peste 9.000 de noi cazuri de COVID in ultimele 24 ore, iar aproape toate județele sunt in scenariul roșu, cu exceptia judetelor Covasna si Harghita, care sunt colorate in galben. Aproape 1.700 de localitati din Romania, dintre care 246 de municipii si orase, inregistreaza o incidenta…

- Romania este printre tarile codase din Europa dupa rata de vaccinare, dar pare ca lucrurile tind sa se schimbe. O vizita facuta pe la mai multe centre de vaccinare din Bucuresti a relevat faptul ca locuitorii au inceput sa inteleaga ca vaccinul este singura cale spre revenirea la o viata normala.

- Ilfovul continua sa fie județul cu cea mai mare rata de infectare din Romania, 3,65, cifrele fiind in creștere cu 0,26 fața de ziua precedenta, se arata in bilanțul transmis, miercuri, de autoritați. Miercuri a intrat in scenariul roșu și municipiul București cu o incidența de 3,30 la mia de locuitori.…

- Cinci județe, plus Bucureștiul, sunt sambata, 18 septembrie, in scenariul galben, iar Satu Mare este primul județ care reintra in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a ajuns la valoarea de 3,11 la mia de locuitori. Bucureștiul are o rata de infectare de 2,33. Romania a inregistrat in ultimele…