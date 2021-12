Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile au inchis in scadere in Europa, indicele paneuropean STOXX 600 cu 0,6%, DAX al bursei din Frankfurt cu 0,8%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,72%, in timp ce indicele FTSE 100 al bursei din Londra aproape a stagnat. In Statele Unite, Dow Jones Industrial si S&P aproape au stagnat, in timp ce…

- Bursele europene au inchis vineri in scadere, trase in jos de indicii bursieri americani si de temerile privind impactul economic al variantei omicron a Covid-19. Indicele paneuropean STOXX 600 a inversat cresterile din pri a oarte a sedintei si a inchid in declin cu 0,6%, dupa ce a fluctuat intre cresteri…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a inversat cresterile din pri a oarte a sedintei si a inchid in declin cu 0,6%, dupa ce a fluctuat intre cresteri si scaderi toata saptamana din cauza ingrijorarilor privind posibilul impact al noii variante a coronavirusului si semnalele date de Rezerva Federala americana…

- Toate sectoarele au consemnat evolutii pozitive, iar bursele majore au intrat in teritoriu pozitiv. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 2,47%, CAC 40 al bursei din Paris cu 2,4%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1,55%. Indicele FTSE MIB al bursei din Milano a urcat cu 2,16%, iar IBEX…

- Principalele burse europene inregistrau scaderi semnificative vineri, fiind afectate de descoperirea, in Africa de Sud, a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2 deosebit de contagioasa, transmite AFP. In jurul orei 08:22 GMT, indicele principal CAC 40 al bursei de la Paris era in scadere cu 4,40%…

- Cea mai noua sinagoga construita in Europa și una dintre cele mai mari din Europa de Est va fi inaugurata vineri, la Sighetu Marmației, iar la eveniment vor fi prezenți rabini din New York, Paris, Londra și Frankfurt. Sute de evrei hasidici au venit, joi, special de la New York cu un avion Boeing 787…

- Cea mai noua sinagoga construita in Europa si una dintre cele mai mari din Europa de Est va fi inaugurata vineri, la Sighetu Marmatiei. La eveniment vor fi prezenti rabini din New York, Paris, Londra si Frankfurt. Sute de evrei hasidici au venit, joi, special de la New York cu un avion Boeing 787 Dreamliner.

- Cea mai noua sinagoga construita in Europa și una dintre cele mai mari din Europa de Est va fi inaugurata vineri, la Sighetu Marmației. La eveniment vor fi prezenți rabini din New York, Paris, Londra și Frankfurt. Sute de evrei hasidici au venit, joi, special de la New York cu un avion Boeing 787 Dreamliner.…