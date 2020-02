Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene Marcel Bolos a vorbit la „Adevarul Live” despre rata de absorbtie a fondurilor UE de catre Romania, concluzionand ca pe exercitiul financiar care se incheie in 2020 tara noastra nu a abosbit nici jumatate din totalul pe care ar fi putut. In ce priveste urmatorul exercitiu,…

- Este din ce in ce mai clar ca PNL nu și-a dorit guvernarea “pentru a scapa mai repede țara de PSD“, așa cum se clama inaintea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Nu pentru a face lucrurile sa mearga mai bine pentru alegatori a vrut PNL sa ajunga la guvernare, nu pentru a “depesederiza“…

- Autostrada Sibiu-Pitești, una dintre cele mai așteptate investiții in infrastructura, risca sa ramana fara banii europeni, principala sursa de finanțare. Comisia Europeana considera ca proiectul depus de autoritațile romane nu convinge ca natura va fi protejata.

- "Acordarea unui ajutor de pana la 35.000 de lei familiilor cu cel puțin trei copii pentru a cumpara o mașina noua cu cel puțin șapte locuri". Așa suna o propunere legislativa inregistrata pentru dezbatere la Senat de catre un grup de parlamentari UDMR, informeaza Digi 24.Potrivit acesteia, finanțarea…

- Romania a inregistrat cea mai mare scadere a cheltuielilor alocate meselor in oraș intre anii 2008 și 2018. Ponderea acestora a fost de 1,9% din totalul cheltuielilor gospodariilor in 2018, cel mai scazut nivel din randul statelor Uniunii Europene, fața de 2,9% in 2008, arata un raport al Eurostat,…

- Cu toate ca in ultimii ani au fost facute progrese majore, Romania continua sa fie o tara in care numerarul primeaza. Principala bariera in calea adoptiei si utilizarii de carduri este teama de a fi victima a fraudei.

- Statul roman trebuie sa returneze aproape 15 milioane de lei Uniunii Europene deoarece Bursa de Pește din Tulcea, facuta cu fonduri nerambursabile, nu este funcționala. Anunțul a fost facut in 21 noiembrie chiar de ministrul Agriculturii, Adrian Oros. In luna aprilie 2019, PressHub și Info Sud-Est…