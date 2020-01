Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in noiembrie de 1%, in crestere fata de 0,7% in octombrie, si de 1,3% in Uniunea Europeana, in crestere fata de 1,1% luna precedenta, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri…

- Un numar de 13,819 milioane de pasageri au tranzitat, in 2018, aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, in crestere cu 7,9% comparativ cu 2017, ceea ce il plaseaza pe locul 34 in clasamentul celor mai aglomerate aeroporturi din UE, in crestere fata de locul 37 in 2017, arata datele publicate vineri de…

- Romania s-a aflat printre statele Uniunii Europene cu o crestere economica medie in trimestrul trei din 2019 comparativ cu precedentele trei luni, arata estimarea publicata joi de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Uniunea Europeana a inregistrat o crestere economica de 0,3% in…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru comunicatii' (servicii postale si servicii si echipamente de telefonie si telefax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor,…

- Romania a ramas pe ultimul loc in Uniunea Europeana la ponderea microintreprinderilor și a firmelor mici și mijlocii (IMM) fața de populația țarii, deși acest indicator a crescut totuși dupa ce statul a introdus programul de finanțare pentru IMM, Start-Up Nation. "Eforturile politicii romanești privind…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar schimburile s-au cifrat la 126,22 milioane de lei (26,51 milioane de euro), pe fondul unei emisiuni de obligatiuni in valoare de 95,23 milioane de lei (20 de milioane de euro) lansata de…

- Bursa de Valori Bucuresti evolueaza in crestere pe majoritatea indicilor dupa primele 30 de minute de la deschiderea sedintei de marti, iar BET, indicele care arata evolutia celor mai lichide 16 companii, se aprecia cu 0,05%, informeaza Agerpres.Citește și: Asociatia pentru Pensiile Administrate…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor s-a situat la circa 17,8 milioane de lei (3,74 milioane de euro), din care 17,2 milioane lei (3,6 milioane euro) tranzactii cu actiuni, anunța AGERPRES.Citește și: Florin Cițu dupa ce a picat votul din…