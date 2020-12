Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 367 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,23%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 14,57%, desi au fost doar trei sedinte de tranzactionare. Potrivit datelor publicate de BVB si consultate de AGERPRES,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 1,76 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,15%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 122,29%. Potrivit datelor publicate de BVB si consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 153,809…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 3,06 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2,04%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 3,94%, in conditiile in care au existat doar trei zile de tranzactionare. Potrivit datelor publicate de BVB si consultate…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 3,85 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2,73%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 33,42%. Potrivit datelor publicate de BVB si consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 4,126 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3,24%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 38,21%. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 131,143…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 613,2 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,46%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 27,72%. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 131,85…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat in aceasta saptamana 321,5 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,24%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 32,7%, anunța AGERPRES.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…