- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, 18 ianuarie, ca intervenția militara pe scara larga a Moscovei impotriva Ucrainei a ajutat societatea rusa sa "se curețe", relateaza AFP, notand ca aceasta afirmație vine in contextul in care mii de oameni au fugit din țara sau au fost arestați…

- Rusia a declarat joi ca considera exercitiile militare comune Japonia-Statele Unite-Australia in apropiere de insula japoneza Hokkaido drept "provocatoare" si "o potentiala amenintare a securitatii", adaugand ca va consolida propria aparare, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Relatiile dintre…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca intretinerea de relatii apropiate cu Rusia constituie o „alegere strategica” si a indemnat la aprofundarea in continuare a cooperarii bilaterale, cu prilejul unei intalniri la Beijing cu premierul rus Mihail Misustin, relateaza AFP. „Mentinerea si…

- Intrat in plina campanie electorala, desi nu are opozitie reala, Vladimir Putin imparte promisiuni in stanga si in dreapta. De pilda, luni a promis ca fetele vor fi acceptate in Academia FSB-ului pentru mai multe specialitati. Femeile sunt ”imensa rezerva” a Rusiei, a spus liderul de la Kremlin in contextul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat, astazi, impotriva oricarei interferente straine in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din martie 2024, care vor avea loc pe fundalul conflictului din Ucraina si a represiunii impotriva opozitiei. “Orice ingerinta in afacerile interne ale Rusiei…

- Fostul ministru austriac de externe Karin Kneissl a ajuns in atentia presei internationale dupa ce in 2018 l-a invitat pe Vladimir Putin la nunta ei si a dansat vals cu el. Dupa invazia rusa din Ucraina, ea a atras din nou atentia, pentru ca s-a mutat in Rusia, fugind de o asa-zisa prigoana a unui Occident…

- Președintele rus Vladimir Putin nu este interesat sa incheie pacea in razboiul din Ucraina inainte de a cunoaște rezultatele alegerilor americane din noiembrie 2024, a declarat marți un inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA, pe fondul ingrijorarilor ca o eventuala victorie a fostului președinte…

- Oficialii moldoveni care au fost interziși in Federația Rusa ca raspuns la așa-zisa „persecuție a presei in limba rusa din Republica Moldova”, sint 11 deputați in Parlament. Informația a fost confirmata pentru TV8.md de Ministerul de Externe de la Chișinau. Reprezentanții MAEIE nu au oferit numele celor…