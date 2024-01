Sebastian Burduja spune ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei. Burduja spune ca e in fisa postului, pentru fiecare presedinte de filiala, sa fie candidat la cea mai importanta functie din circumscriptia respectiva. ”Suntem in plin proces de evaluare pentru mandatul actual al domnului Nicusor, ce a facut pana acum si se implineste in curand un an de cand PNL i-a lasat un decalog, 10 subiecte domnului Nicusor. Dansul a raspuns dupa sase luni, a raspuns in ultima zi, i-am parcurs raspunsul, il evaluez, impreuna cu colegii mei, eu nu sunt convins dar vom avea o evaluare finala in perioada…