Buna Vestire, cea mai veche sărbătoare a Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri în această zi In fiecare an, pe 25 martie, creștinii ortodocși sarbatoresc Buna Vestire, momentul in care ingerul Gavriil a anunțat-o pe Maica Domnului ca il va naște pe Iisus. Buna Vestire este considerata cea mai veche sarbatoare a Maicii Domnului și inițial data acesteia a variat la inceput. Unii au sarbatorit-o in ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar in unele Biserici din Apus, ca cele din Spania, Galia și Milano, era sarbatorita pe 18 decembrie. Data de 25 martie a inceput sa se generalizeze ca sarbatoare a Bunei Vestiri in secolul a V-lea, atunci cand Craciunul a inceput sa fie sarbatorit peste tot pe 25… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

