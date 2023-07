Bumerangul sancțiunilor: miliarde de dolari se acumulează la Moscova, fără ca proprietarii străini să aibă acces la ei Investitorii straini cred ca nu vor putea niciodata sa recupereze banii din activele rusești. Dividendele din acțiuni, plațile de dobanzi la obligațiuni și orice afacere pe care investitorii occidentali nu a vandut-o inainte de razboi – toate acestea fac parte din gramada de bani care a fost prinsa in capcana de sancțiuni. Conturile sunt ramașițele […] The post Bumerangul sancțiunilor: miliarde de dolari se acumuleaza la Moscova, fara ca proprietarii straini sa aiba acces la ei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile bursiere din Europa tocmai au suferit a 16-a saptamana consecutiva de ieșiri de investiții, ducand totalul retragerilor la 27 de miliarde de dolari in acest an pana in prezent. Numai in ultima saptamana, Europa a avut cele mai mari ieșiri dintre regiunile majore, cu o ieșire de 4,6 miliarde…

- Apple a fost prima companie care a atins o capitalizare de piata de 3.000 de miliarde de dolari in timpul tranzactionarii intraday, in ianuarie 2022, dar nu a reusit sa inchida la acest nivel. Mai are o sansa sa faca asta vineri. Cresterea actiunilor Apple arata ca investitorii raman optimisti in ceea…

- Wroclaw, cel de-al treilea oras ca marime din Polonia, a invins saptamana trecuta rivali redutabili si va gazdui o viitoare fabrica de cipuri a companiei Intel, o investitie de mai multe miliarde de dolari pe care firma americana o face Europa, dupa ce a fost convinsa de o campanie care promite doi…

- Investitorii straini care au plecat din Rusia dupa ce si-au vandut afacerile din aceasta tara, in perioada cuprinsa intre luna martie 2022 si luna martie 2023, au retras aproximativ 36 de miliarde de dolari din Rusia, a anuntat luni agentia de presa RIA citand datele Bancii Centrale a Rusiei, transmite…

- Mesaj SF de la Moscova: Polonia ne datoreaza 750 miliarde de dolari pentru `reconstrucția sovietica`Președintele Dumei de Stat de la Moscova cerut duminica interzicerea tranzitarii pe teritoriul rusesc a camioanelor poloneze și ca Polonia sa compenseze financiar Moscova pentru „reconstrucția sovietica”…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia iși pune la dispoziție toate tipurile de hrana. Liderul de la Kremlin a lansat in acest fel un nou atac impotriva Occidentului.Pentru cereale, potrivit liderului de la Kremlin, aceasta cifra a fost de 185,4%. Vladimir Putin a subliniat ca, in ciuda…

- Pfizer investeste profiturile extraordinare obtinute din vaccinul si tratamentul sau pentru Covid-19 in dezvoltarea de produse pentru combaterea cancerului, in special in achizitia sa de 43 de miliarde de dolari a Seagen, a declarat directorul general Albert Bourla la un eveniment de presa organizat…

- Veniturile gigantului tehnologic rus Yandex au crescut cu 54% in primul trimestru, la 2 miliarde de dolari, peste asteptarile analistilor Gigantul tehnologic rus Yandex a depasit joi asteptarile analistilor, cu o crestere de 54% a veniturilor din primul trimestru, la 163,3 miliarde de ruble (2 miliarde…